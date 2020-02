Fifa enaltece futebol feminino do Corinthians; “nada mudou”

Se o futebol masculino do Corinthians não começou com tudo, o feminino deu conta do recado. No primeiro jogo do ano, as meninas do Timão venceram o Derby, diante do Palmeiras por 3 a 1 e deu continuidade a maior sequência invicta do esporte. O feito foi lembrado pelo perfil oficial da Copa do Mundo feminina.

Com o triunfo, o Alvinegro chegou a sua 46ª partida invicta. Desta sequência, foram 43 vitórias e três empates.

🆕 year, same old Corinthians ⚫️⚪️ @SCCPFutFeminino, who set a 🌎 world record for consecutive victories in 2019, began 2020 with a 3-1 win over Palmeiras in the rivals’ first meeting since 2001 Arthur Elias’ side are unbeaten in 4⃣6⃣ games! 🤩👏 https://t.co/z5DELmX7z4 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) February 9, 2020

Nesta sequência, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista e a Libertadores, além de um vice-campeonato brasileiro, perdendo nos pênaltis para Ferroviária, depois de dois empates.