Fifa anuncia mudança temporária e libera cinco substituições por time nas partidas

A Fifa anunciou nesta sexta-feira uma mudança na Lei 3 do futebol, que diz respeito ao número de substituições em cada partida. A International Board, responsável pelas regras do esporte, decidiu fazer uma emenda temporária, liberando até cinco substituições por time em cada partida.

No entanto, para o jogo não perder ritmo, cada equipe poderá parar o jogo apenas três vezes para realizar as mudanças, sem contar as alterações no intervalo. Inicialmente, a medida aprovada pela Fifa será válida até 31 de dezembro deste ano, visando a proteção dos jogadores.

Campeonatos que preveem em seu regulamento uma troca adicional em caso de prorrogação poderão mantê-la, podendo chegar a seis modificações.

Five substitutes option temporarily allowed for competition organisers

➡️ https://t.co/aGjg36ax8o pic.twitter.com/XJWiZWuXLQ — FIFA Media (@fifamedia) May 8, 2020

Esta mudança para cinco substituições deverá entrar em vigor imediatamente na Alemanha, onde o Campeonato Alemão retomará seus jogos com portões fechados a partir de 16 de maio, depois de dois meses de suspensão. Com o calendário do futebol completamente afetado pela pandemia do novo coronavírus, a entidade máxima entendeu a necessidade da mudança devido a um possível período condensado de jogos, aos quais podem comprometer a integridade física e o bem-estar dos atletas.

No comunicado emitido pela Fifa, fica claro que a partir de agora a aplicação das cinco substituições fica em critério da organização das competições, federações e ligas, bem como o uso do VAR.

Na Espanha, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não esperou o aval da International Board para lançar a iniciativa. A RFEF anunciou na última quinta-feira que iria propor “excepcionalmente a possibilidade de realizar cinco substituições por equipe” em “todas as divisões nacionais”. Esta iniciativa foi comunicada à LaLiga, que rege o Campeonato Espanhol e se mostrou favorável à ideia.