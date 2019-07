Felipão diz que Palmeiras pode levar um ano para se adaptar ao futebol de Carlos Eduardo

Carlos Eduardo ainda não caiu nas graças da torcida do Palmeiras e também não está entre as opções prediletas da comissão técnica alviverde, mas seu período de adaptação no clube ainda está dentro do previsto por Felipão, e pode levar até um ano. Após sua participação no clássico contra o São Paulo, o atacante foi elogiado pelo treinador, que ainda prevê uma melhora.

“Nossos jogadores devem saber que ele é um jogador para ser lançado, é velocista, rápido, driblador, então se for lançado de costas, para dominar, girar… Não é a característica dele. Por isso estamos trabalhando. É uma coisa de quatro, cinco, seis meses, um ano, não é de um dia para o outro que nós mudamos a característica de alguns jogadores de meio para que ele seja acionado e ele também vai se adaptando”, afirmou.

Carlos Eduardo entrou no intervalo do Choque-Rei na vaga de Zé Rafael. O atleta se movimentou muito e incomodou a defesa adversária, mas tecnicamente errou a maioria das jogadas que tentou.

“A gente não faz nada especial com ele. Comissão e companheiros apenas o dão confiança. Contra o São Paulo ele foi muito útil. E faço um elogio público a ele, que quando começar a ser lançado, em velocidade, com drible, vai dar o resultado que pretendemos”, completou.

Contratado por cerca de R$ 23 milhões em janeiro deste ano, Carlos Eduardo ainda não engrenou no Verdão. São 13 jogos e apenas um gol marcado, justamente contra o São Paulo, no Pacaembu, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Pouco após esta edição do Choque-Rei, ele sofreu uma entorse no tornozelo que o afastou dos gramados por algumas semanas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com