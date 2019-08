Evento Acelera Futebol Paulista apresenta projetos voltados para o esporte

Nesta terça-feira (27), foi encerrado o 1º Acelera Futebol Paulista, evento realizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) em parceria com a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), onde mais de 100 empreendedores apresentaram ideias voltadas para o desenvolvimento de novos softwares, tecnologias, serviços e aplicativos que beneficiem o futebol. Os projetos vencedores envolvem venda on-line de camisas usadas por jogadores para causas sociais, plataforma de otimização de patrocínios e doações, e um software para análise de vídeos esportivos.

Os ganhadores foram anunciados por Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, e Paulo Skaf, presidente da Fiesp. Cada vencedor ganhou um MacBook Pro. Mauro Silva, vice-presidente da FPF, comemorou o sucesso do evento.

“Ficamos muito felizes pelo resultado. O futebol é uma indústria carente de tecnologia e de inovação. Vimos ideias excelentes, algumas até com cunho social, o que é ótimo. O que move o mundo são as ideias, e acho que este foi apenas o primeiro passado para avançarmos cada vez mais”, disse o ex-jogador.

Arthur Araújo Ribeiro, da Gravol Sports, venceu na categoria Universitários. “Criamos o projeto de software para análise de vídeos esportivos. A ferramenta otimiza o tempo da comissão técnica e da gerência de futebol na análise de jogos e treinos, gerando uma base de dados com estatísticas e vídeos de cada atleta”, explicou Ribeiro.

“O objetivo é melhorar o acesso à educação através da paixão nacional, o futebol. Nossa ideia é aproveitar o material ocioso dos clubes após as partidas. Nossa equipe recupera acessórios usados por jogadores em jogos e treinos, e vendemos em nossa plataforma on-line, gerando recursos para instituições sociais voltadas à educação”, disse André Georges, do Football For a Causa e ganhador na categoria Pré-Operacional.

Por fim, a startup Incentiv.me, de Douglas Lopes Nicolau, levou o primeiro prêmio na categoria Operacional. “Somos uma startup de inovação tributária que conecta o ecossistema de leis de incentivo fiscal, oferecendo conexão, transparência e engajamento para proponentes, patrocinadores e toda a sociedade. Promovemos a otimização de patrocínios e doações, com um processo automatizado de ponta a ponta”, declarou.