Especialista em linguagem corporal analisa cutucada de Andrés Sanchez no Palmeiras

Vitor Santos é um especialista em linguagem corporal e tem um canal no Youtube, chamado Metaforando. Em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o perito analisou a entrevista de Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, após o empate sem gols diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. O mandatário do Timão afirmou que o Palmeiras ganharia tudo, exceto o Paulista, título este já faturado pelo Alvinegro de Parque São Jorge.

O Verdão lidera o Campeonato Brasileiro, com 19 pontos em sete jogos. Além disso, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari está viva no mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil. Assim, Andrés disparou: “Chegar no Palmeiras é impossível, o Palmeiras é imbatível. Vai ganhar tudo. Só não ganhou o Paulista”, afirmou.

“O Palmeiras vai ganhar tudo, só NÃO GANHOU o Paulista!” Andrés Sanchez mandou essa e nosso convidado @Vitorstandup analisou a LINGUAGEM CORPORAL do presidente corintiano!#MesaRedonda pic.twitter.com/rD4aBUF2Dz — Mesa Redonda (@mesaredonda) 10 de junho de 2019

Na visão do perito, assim que fala do arquirrival do Corinthians, o mandatário mostra expressões de raiva e medo. Isso se dá pelo desconforto que Andrés passa quando cita o Alviverde, tendo uma adrenalina corporal. Assim, o presidente do clube paulista se movimenta bastante durante a entrevista.

