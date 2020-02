Enderson Moreira assume o Ceará a partir desta segunda-feira

Após a demissão de Argel Fucks, o Ceará definiu rapidamente um novo treinador. Enderson Moreira, 48 anos, aceitou o desafio para assumir a equipe alvinegra no restante da temporada 2020.

Farão parte da nova comissão técnica o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, o preparador de goleiros Ailton Serafim e o preparador físico Edy Carlos. Todos iniciam o trabalho nesta segunda-feira.

O primeiro desafio será a estreia na Copa do Brasil diante do Bragantino, do Pará. Enderson Moreira já passou por clubes importantes como Internacional, Fluminense, Goiás, Grêmio, Santos, Athletico-PR e Bahia. Ele dirigiu o Ceará no ano passado.

Ficha técnica do comandante:

Nome: Enderson Alves Moreira (Enderson Moreira)

Nascimento: 28/09/1971 (48 anos)

Naturalidade: São Paulo/SP

Clubes que treinou: Ipatinga/MG, Internacional/RS, Fluminense/RJ, Goiás/GO, Grêmio/RS, Santos/SP, Athletico/PR, América/MG, Bahia/BA e Ceará/CE.