Emprestado pelo Santos, Rodrigão segue “cartilha” para tentar apagar má impressão no Ceará

A pausa no futebol brasileiro em meio ao novo coronavírus pode ser benéfica para Rodrigão, atacante emprestado pelo Santos ao Ceará.

O centroavante segue cartilha elaborada pelo departamento médico e nutrição do Vovô para recuperar a forma física e apagar a má impressão do início da passagem por Fortaleza.

Contratado com status de titular absoluto no começo de 2020, Rodrigão jogou oito vezes – cinco como titular -, e fez apenas um gol em 451 minutos.

Aos 26 anos, Rodrigão chegou a ser barrado pelo ex-técnico Enderson Moreira, agora no Ceará, por estar com quilos acima do ideal.

Contratado pelo Santos em 2016 junto ao Campinense, Rodrigão começou bem, mas caiu de rendimento e desde então foi emprestado para o Bahia, Avaí, Coritiba e agora o Ceará. O contrato termina em maio de 2022.

