Em semana de Derby, Gabriel festeja aniversário no Corinthians

Completamente adaptado ao Corinthians, o volante Gabriel celebrou os seus 25 anos também nas dependências internas do CT Joaquim Grava, na manhã desta segunda-feira, dividindo um bolo com os seus companheiros. O jogador terá o seu segundo reencontro com o Palmeiras daqui a dois dias, no Palestra Itália.

Gabriel centralizou atenções na primeira vez em que disputou um Derby como corintiano. Em 22 de fevereiro, ainda pela fase classificatória do Campeonato Paulista, ele foi confundido com o também volante Maycon pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto e acabou injustamente expulso na etapa inicial do duelo com o ex-clube. Ainda assim, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol do centroavante Jô.

Gabriel corria o risco de ficar fora também do confronto com o Palmeiras válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, já que enfrentou a Ponte Preta pendurado com dois cartões amarelos. O volante, contudo, não foi punido durante o triunfo por 2 a 0 em Itaquera.

Além de contar com Gabriel – e com o meia Rodriguinho e o centroavante Jô, outros que estavam ameaçados de suspensão –, o Corinthians terá novamente o lateral direito Fagner à disposição. O jogador, com três cartões amarelos, foi substituído pelo jovem Léo Príncipe diante da Ponte.

Neste início de semana, Fagner já se juntou aos jogadores considerados reservas do Corinthians para um treinamento com bola no gramado do CT Joaquim Grava. Levou até um pisão no pé esquerdo, que não preocupa, segundo o departamento médico. Já o aniversariante Gabriel e os demais titulares de linha fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto o goleiro Cássio se exercitou sob os olhares de Taffarel, preparador da Seleção Brasileira e visitante do dia.