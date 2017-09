Em alta após Choque-Rei, Hyoran pode ganhar chance como falso 9

O clássico contra o São Paulo parece mesmo ter mudado o panorama de Hyoran no Verdão. Antes deixado de lado, o meio-campista ganhou moral com o técnico Cuca e pode ser utilizado até mesmo em nova posição no restante da temporada.

Contra o São Paulo, Hyoran recebeu sua quinta chance desde que chegou ao Alviverde, ao entrar aos 28 minutos do segundo tempo e substituir Guerra. Mostrando boa movimentação, o atleta de 24 anos teve boa atuação e foi coroado com o último tento alviverde, que fechou a goleada por 4 a 2.

No Choque-Rei, Hyoran atuou como meio-campista, mas no jogo-treino da última sexta-feira, contra o Red Bull, na Academia de Futebol, o atleta foi testado pela comissão técnica como falso 9. No segundo tempo, quando Cuca mandou os reservas a campo, o camisa 28 se mostrou tímido no início em sua nova função, mas chamou o jogo e teve até mesmo uma oportunidade de marcar, porém, errou a finalização.

Outro fator que demonstra a mudança de patamar de Hyoran é que, em virtude do vasto elenco palmeirense, mesmo com os reservas em campo, alguns atletas ficaram de fora e entraram apenas na reta final da partida amistosa. Um destes foi justamente o atacante Erik, que exerce a função de falso 9 desde quando ainda atuava no Goiás, mas foi preterido pelo meio-campista contratado junto a Chapecoense.

Três dias após o Choque-Rei, animado com sua terceira entrevista coletiva pelo Palmeiras, Hyoran pareceu ter pressentido o teste que viria a ser implantado pela comissão técnica alviverde. “Onde o Cuca quiser, eu me encaixo (risos)”.

Provavelmente com Hyoran entre os reservas, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando encara o Atlético-MG, às 16h (de Brasília),no estádio Independência. O Verdão soma 36 pontos e é o quarto colocado.