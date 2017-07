Dudu responde a flamenguistas e insinua que Guerrero é “chorão”

O atacante Dudu respondeu a torcedores do Flamengo por meio de uma rede social e causou polêmica na internet. Após publicar uma foto depois do empate por 2 a 2 com o Flamengo, o Instagram do palmeirense recebeu uma enxurrada de críticas rubro-negras, que não ficaram sem resposta.

Chamado de “chorão”, “cai-cai” e “bunda-mole”, o capitão palmeirense, jogador mais caçado da partida com nove faltas marcadas pela arbitragem, rebateu a provocação.

“’Chorão” porque não dão conta de ganhar de nós, né? Trouxa. ‘Chorão’ é teu atacante, que recebeu umas três faltas e está chorando até agora”, escreveu, referindo-se indiretamente a Guerrero.

Após a partida, o peruano passou algumas horas reclamando para a imprensa da forte marcação que sofreu. O centroavante chegou a mostrar marcas na região do abdome, sempre indagando “isso é futebol?”. De acordo com o atleta, as marcas seriam fruto de agarrões, arranhões e beliscões do zagueiro Yerry Mina.