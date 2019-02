Dudu e Gustavo: veja o raio-x dos destaques de cada time no Derby

O Derby deste sábado, às 17h (de Brasília), opõe um duelo particular entre atacantes de Palmeiras e Corinthians. De um lado está o já provado e consagrado Dudu, grande craque do Verdão e com longa história no clássico paulistano, encarando Gustagol, talvez a única boa notícia do começo de ano do Corinthians, em busca de afirmação com a forte concorrência de Love e Boselli.

Veja também

De contrato renovado, Dudu reencontra rival após Andrés questionar seu salário

Flamenguista, Love se declara ao Corinthians: “Amor de mãe e amor de esposa”

Os números, aliás, evidenciam a diferença de trajetória e momento da dupla. Enquanto Dudu já ultrapassou a marca dos 200 jogos, 50 gols e assegurou permanência por mais cinco temporadas recentemente, Gustagol vive um recomeço no Timão.

Dois anos mais novo, ele surpreendeu com os três gols marcados nos cinco jogos que disputou na temporada, sendo que atuou em apenas metade de dois deles. Criticado em 2016, ele tenta provar que consegue manter o alto nível de desempenho também nos grandes jogos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com