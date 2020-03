Diego Pituca, do Santos, recebe consulta do Atlético-MG e diz “não”

O Atlético-MG sondou Diego Pituca, do Santos, nos últimos dias. E o meio-campista não quis nem saber qual proposta o Galo poderia fazer.

Santista de coração, Pituca está feliz na Vila Belmiro e não pensa em sair a não ser por meio de uma oferta muita vantajosa ao Alvinegro.

Com contrato renovado em maio de 2019, Diego Pituca está satisfeito com o que recebe e não se vê, neste momento, em outro clube do Brasil.

Novo técnico do Atlético, Jorge Sampaoli tinha Pituca como titular absoluto no ano passado. O contrato com o Santos termina apenas em 30 de abril de 2023.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com