Denilson responde se gostaria de ter jogado pelo Corinthians

Denilson foi o convidado do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo. Entre os diversos assuntos abordados pelo ex-atleta, uma possível vontade de ter defendido o Corinthians durante sua trajetória como jogador foi uma das mais marcantes.

Um dos internautas do programa enviou uma pergunta, questionando se o pentacampeão mundial era torcedor do Corinthians na infância e teria o desejo de atuar pelo Timão. “Fui corintiano até os 12 anos de idade e depois disso nunca tive vontade de jogar pelo Corinthians”, respondeu Denilson.

“A minha história foi feita no São Paulo, um amor muito grande pelo clube. Quando eu voltei, o São Paulo fechou as portas e aí foi um amor muito grande pelo Palmeiras, sou muito grato ao Palmeiras e nunca passou pela minha cabeça jogar no Corinthians”.

Apesar de torcedor alvinegro na infância, Denilson nunca chegou a realizar testes no Time do Povo e chegou ao São Paulo aos 11 anos, ao se destacar em um torneio no litoral paulista, em partida contra o Tricolor.

Denilson ainda respondeu as brincadeiras do comentarista Chico Lang em relação a “ser frustrado” por não ter atuado pelo Corinthians. “Tá louco? Sou muito feliz (risos)”. Confira no vídeo a resenha com o ex-craque da Seleção Brasileira.