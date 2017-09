Corinthians vai encontrar Fiel em Itaquera na véspera do clássico

Sem poder contar com a cantoria da sua torcida no Morumbi, onde o clássico contra o São Paulo será disputado apenas com a presença do público mandante, o Corinthians receberá o apoio da Fiel na véspera da partida. O treinamento da manhã deste sábado foi transferido do CT Joaquim Grava para Itaquera, com livre acesso ao setor norte do estádio.

As torcidas organizadas do Corinthians já se mobilizaram para preencher a arquibancada e incentivar os atletas com bandeiras e instrumentos musicais. O grito que deverá soar em Itaquera enquanto o técnico Fábio Carille faz os ajustes finais na equipe é o mesmo dos últimos clássicos contra o Palmeiras: “É sangue no olho! É tapa na orelha! O Corinthians não é brincadeira!”.

Foi justamente na véspera de um clássico diante do Palmeiras que o Corinthians tomou a iniciativa de treinar diante da sua torcida em Itaquera pela primeira vez na temporada. No dia seguinte, 22 de fevereiro, o Derby que teve o volante Gabriel expulso injustamente terminou com gol do centroavante Jô e vitória por 1 a 0, mudando os rumos da antiga quarta força do futebol paulista.

Agora líder com sobras do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conta com uma vitória também sobre o São Paulo, na manhã de domingo, para ficar mais próximo da conquista do título nacional e deixar de lado a eliminação na Copa Sul-Americana. Carille deverá ensaiar a sua escalação ideal no treinamento aberto à torcida, o primeiro com bola dos titulares após o empate por 0 a 0 com o Racing, na Argentina.