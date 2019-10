Corinthians elimina São Paulo e Palmeiras avança diante do Cruzeiro no Brasileiro sub-20

Nesta quinta-feira, jogando no Parque São Jorge, o Corinthians enfrentou o São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20 e venceu por 2 a 1.

Com o resultado, o Timão avança às semifinais, uma vez que na ida, jogando no Morumbi, as duas equipes empataram pelo placar de 1 a 1. Na próxima fase, portanto, o Alvinegro terá pela frente o Flamengo, que garantiu vaga após bater o Fluminense duas vezes, por 3 a 0 e 2 a 1.

Nesta quinta-feira, após um primeiro tempo com algumas oportunidades e nenhuma bola na rede, as emoções ficaram guardadas para a etapa complementar. Logo aos 11 minutos, Roni, por trás da zaga, acionou Léo Pereira, que bateu de pé esquerdo, rasteiro, sem chances para o Thiago Couto. Dez minutos depois, o mesmo Léo Pereira recebeu bola escorada de Nathan e finalizou por cima do goleiro adversário para marcar o segundo.

Com um resultado muito desfavorável, o São Paulo foi em busca de um gol para se manter vivo, e ele veio aos 45 minutos, quando Maia recebeu pela esquerda, derivou pelo meio e bateu da entrada da área para balançar as redes. O tento, contudo, veio muito tarde, e não houve mais tempo para o Tricolor esboçar uma reação.

Com gol no fim, Palmeiras avança diante do Cruzeiro.

Também pelas quartas de final do Brasileirão sub-20, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, e venceu por 3 a 1, de virada.

Com isso, o Verdão garante classificação às semifinais, uma vez que na ida, jogando no Estádio das Alterosas, havia perdido por 1 a 0.

Nas semifinais, o time paulista terá pela frente Atlético-MG ou Vasco, que se enfrentam no próximo domingo, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, no Rio de Janeiro. Na ida, o Galo venceu por 1 a 0.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Vinicius Popó ganhou a disputa com Johnatan, ajeitou para o pé direito e disparou para abrir o placar a favor da Raposa. Quinze minutos depois, o Verdão conseguiu igualar tudo com Anibal, que tabelou com Lucas Esteves e, de dentro da área, finalizou de direita para o fundo das redes.

Aos 13 da etapa complementar, o colombiano Ivan Angulo, já integrado ao elenco profissional, passou por três marcadores adversários e, na saída do goleiro, tocou de cobertura para colocar o Alviverde em vantagem no placar. Quando tudo se encaminhava para a decisão por pênaltis, aos 49 minutos, Alan fez jogada individual e rolou para Danilo, que chegou batendo para fazer um belo gol e classificar o Palmeiras às semis.