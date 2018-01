Corinthians e Ponte reeditam final na abertura do Paulista

O campeão paulista e brasileiro do ano passado faz sua estreia oficial na temporada na noite desta quarta-feira, justamente contra a rival da conquista estadual, Ponte Preta, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Pacaembu. Será o reencontro dos finalistas de 2017, com o Corinthians bem semelhante ao que terminou o ano e a Macaca em processo de reconstrução após o rebaixamento à Série B do Brasileiro.

Do lado paulistano, Lucca, que foi artilheiro dos campineiros na última temporada, é apenas um dos reservas para o setor ofensivo, hoje composto por Clayson, revelação do time do interior, contratado também em 2017. As novidades corintianas, porém aparecem na zaga, onde Pedro Henrique e Guilherme Romão substituem Pablo e Guilherme Arana, e, principalmente, no ataque.

Sem Jô, negociado para o Nagoya Grampus-JAP, o técnico Fábio Carille aposta na utilização do inglês/turco Kazim. Dono de boas atuações nas partidas contra o PSV-HOL e o Rangers-ESC, na Copa Flórida, ele terá seu primeiro grande teste como substituto do artilheiro do Campeonato Brasileiro, antes da chegada de outro concorrente para o setor.

“Eu preciso melhorar, sei disso, acho que se eu não pegar o ritmo, a culpa é minha. Eu não quero falar, falar, falar, eu quero fazer. Tenho a oportunidade para mostrar a todos que eu tenho essa capacidade. Tenho adrenalina para jogar na quarta, i can’t wait (não posso esperar, em inglês)”, comentou o camisa 18.

Do outro lado, totalmente reformulada, a Ponte confia em nomes das suas categorias de base, como Emerson, Marquinhos e Yuri. Léo Artur, cria corintiana, será o comandante do meio-campo, auxiliado pelos experientes Tiago Real e Silvinho. Marciel e Gabriel Vasconcelos, emprestados para a Macaca, não poderão atuar por pertencerem ao Timão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x PONTE PRETA

Local: estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 17 de janeiro de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Alex Ang Ribeiro

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Kazim

Técnico: Fábio Carille

PONTE PRETA: Ivan; Emerson, Wesley Matos, Luan Peres e Jeferson; Mendoza, Marquinhos e Léo Artur; Tiago Real, Silvinho e Yuri

Técnico: Eduardo Baptista