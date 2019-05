Vagner Love saiu da Arena Corinthians no domingo dizendo que o São Paulo não sabe jogar contra o Timão. Depois de quatro jogos no ano, com três vitórias alvinegras e um empate, além do título do Paulista, a Gazeta Esportiva tenta explicar como o clube do Parque São Jorge domina as ações contra o rival analisando sete aspectos dos quatro duelos do ano.

Foram três vitórias nos jogos disputados em Itaquera (2 a 1, 2 a 1 e 1 a 0), além de um empate sem gols no embate disputado no Morumbi (0 a 0).