Convocados, Fagner, Balbuena e Romero devem perder mata-mata

O técnico Fábio Carille ganhou notícias boas para os seus atletas e preocupações para si na manhã desta segunda-feira. Com o anúncio da lista de convocados para os amistosos entre seleções no final deste mês, ele ficou sabendo que Fagner, chamado para o Brasil, Balbuena e Romero, para o Paraguai, são prováveis desfalques caso o Timão passe pelo Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O pior caso é o do lateral direito Fagner, que foi convocado para a Seleção Brasileira e deve ser desfalque para até três jogos de mata-mata do Paulista. Com os amistosos marcados para os dias 23 e 27 de março, frente a Rússia e Alemanha, ambos na Europa, ele perderia o duelo de volta das quartas, contra o Bragantino, além das possíveis semifinais do Estadual.

As datas pré-estabelecidas para os duelos de mata-mata são 18 e 21 de março para as quartas de final, e 25 e 28 também deste mês para as semis. A definição sobre a distribuição dos jogos sairá nesta terça-feira, no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), mas não deve fugir dos dias já agendados para a disputa pela FPF.

Balbuena e Romero, por sua vez, enfrentarão a equipe dos Estados Unidos, no dia 27, na cidade de Cary. Sem a data determinada para apresentação, é possível que eles consigam até jogar o segundo jogo das quartas de final, mas a dupla certamente não conseguirá atuar na primeira partida de uma hipotética semifinal. A participação na segunda estaria condicionada justamente ao tempo que eles atuarem nos EUA.