Com homenagem aos 115 anos, Grêmio lança camisa da temporada

Nesta terça-feira, o Grêmio inicia a defesa do título da Libertadores diante do Defensor, no Uruguai. Na partida, os comandados de Renato Gaúcho terão também, pela primeira vez, a oportunidade de vestir o novo manto do clube para a temporada, com detalhes comemorativos aos 115 anos de história.

Como é tradição nas camisas do Tricolor, o listrado em azul celeste, branco e preto foi mantido de maneira única por toda camisa, incluído nas mangas. Na parte interna da gola V, uma homenagem ao aniversário do clube em um selo que remete a uma linha do tempo contando a evolução dos escudos do Grêmio.

O novo modelo para a temporada já está sendo vendido nas lojas oficiais do clube. O custo varia de R$149,90 a R$289,90.