Com 10 “em espera”, Carille tenta rodar elenco antes de definir listas

O técnico Fábio Carille tem todo o moral pela vitoriosa temporada vivida à frente do Corinthians em 2017, mas sabe que precisará equacionar um grande grupo de jogadores para manter seu time motivado neste ano. Com dez atletas que viajaram e não puderam nem entrar em campo no primeiro jogo, na Copa Flórida, ele espera usar o embate contra o Rangers-ESC, neste sábado, às 16h (de Brasília), em Orlando, no Estados Unidos, para rodar o seu elenco.

Dentre os 32 jogadores levados para o torneio de pré-temporada, Carille ainda não usou o goleiro Filipe, o lateral direito Mantuan, o lateral esquerdo Moisés, os volantes Renê Júnior e Jean, os meias Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Danilo, e os atacantes Lucca e Carlinhos.

Desses, Filipe, Mantuan, Pedrinho e Carlinhos têm condição de entrar na lista B do Paulista, que contempla jogadores formados nas categorias de base nascidos até 1997. Os requisitos são: ter ao menos de 16 anos, estar registrado no clube ininterruptamente pelos últimos 12 meses e ter atuado em alguma competição da FPF com a camisa do Corinthians.

Além deles, nomes que atuaram diante do PSV, como Léo Santos, Maycon e Guilherme Romão, também não ocupariam as 26 vagas para o Paulista. Warian e Rodrigo Figueiredo, nascidos em 1996, e Juninho Capixaba, nascido em 1997, mas oriundo do Bahia, entram na lista A, dos 26. Como dessas, no mínimo, três serão destinadas a goleiros, Carille terá de pensar bastante para definir os inscritos no Estadual.

Restam os 22 nomes na Flórida, os três atletas de linha que ficaram no Brasil (Yago, Vilson e Paulo Roberto), Henrique, que espera apenas a rescisão com o Fluminense para acertar contrato, e um centroavante, desejo da comissão técnica. São, assim, 27 jogadores para 23 postos a serem preenchidos. A primeira relação será entregue na segunda-feira, mas o prazo final é apenas no dia 23 de fevereiro. Pouco depois, no dia 26, será hora de definir os 30 nomes para a Libertadores, entre, provavelmente, 38 possibilidades.

A expectativa é que os recém-chegados Renê Júnior, Jean e Lucca tenham ao menos alguns minutos para mostrarem sua capacidade. Jovens como Pedrinho e Carlinhos são outros que têm boas chances de encarar os escoceses. A definição, no entanto, só sairá após o treino da manhã desta sexta-feira, às 9h no horário local (12h de Brasília).