Chapéu, banana e acusações: os últimos “chapéus” envolvendo Palmeiras e São Paulo

A contratação de Alexandre Pato pelo São Paulo, após disputa com o Palmeiras, foi mais um capítulo na rica e recente história de disputa de mercado entre os dois clubes. Com direito a chapéu, banana, “atitudes antiéticas” e acusações de ambos os lados, relembre as principais competições por atletas no Choque-Rei recentemente.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 18h (de Brasília), no Morumbi, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O duelo de volta acontece no Allianz Parque, no dia 7 de abril, às 16h.