Chape repassa R$ 11 mil a cada família das vítimas de acidente

A Chapecoense entrou em acordo com as famílias das vítimas fatais e os quatro sobreviventes do trágico acidente aéreo com o avião que levava a delegação da Chapecoense, profissionais de imprensa e convidados à Colômbia em relação ao valor arrecadado com os amistosos do clube no exterior. Após a negociação, ficou definido que os beneficiários terão direito a 50% do montante.

O acordo foi realizado nesta sexta-feira, após os familiares recusarem os 25% de repartição oferecidos pela Chapecoense. A prestação de contas contemplou a forma de rateio dos valores recebidos relacionados às partidas contra o Barcelona, pela Taça Joan Gamper, amistoso internacional contra a Roma, o prêmio referente ao vice campeonato na Copa Suruga no Japão e de uma doação da J-League.

Após a apresentação dos valores aos familiares e também às duas Associações constituídas para intermediar as conversas com a Chapecoense (ABRAVIC e AFAV-C) referentes aos assuntos ligados à tragédia, o clube iniciou a atualização dos dados bancários de todos os familiares que receberão os valores determinados, sendo eles recebidos judicialmente ou não.

A partilha será realizada entre sessenta e quatro vítimas fatais e quatro sobrevenientes. O valor líquido total, deduzidos o imposto de doação (ITCMD), proveniente dos jogos realizados e também de uma doação espontânea da Liga Japonesa de Futebol (J League) será de R$ 748.720,93. Assim, cada família das sessenta e oito vítimas receberá R$ 11.010,00.

Em nota oficial emitida pela Chape, o clube deixa claro que, os outros 50% do montante total serão utilizados para “ajudar reconstrução da Associação Chapecoense de Futebol”. Após receber doações de diversas origens, pouco após a tragédia, a Chapecoense destinou R$ 42 mil a cada família que perdeu um parente naquele voo, além dos familiares dos quatro sobreviventes brasileiros.