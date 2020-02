Cássio pede tempo para a defesa do Corinthians se acertar e quer vitória no Morumbi

Depois de ser eliminado da Libertadores pelo Guaraní-PAR, o Corinthians já tem uma parada dura pela frente: o clássico contra o São Paulo, no Morumbi. Uma das principais preocupações do Timão em 2020 é a fragilidade do sistema defensivo, que tem sofrido muitos gols. No entanto, Cássio prega paciência para que a equipe fique mais segura na temporada.

Nesta sexta-feira, o goleiro concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e falou sobre o desempenho da defesa do Corinthians em 2020. Cássio reconhece os erros cometidos pela retaguarda do Timão, mas prevê uma melhora em um futuro próximo.

“Em qualquer maneira, até quando jogávamos defensivamente, o risco de levar gol era grande. Às vezes a gente defendia bem, mas não chegava ao ataque. Pode ser que esteja mais exposto, mas é com o tempo, menos de dois meses de trabalho, vamos corrigir. Ofensivamente estamos bem, estamos criando, fora jogo do Mirassol que a gente foi muito atacado”, analisou Cássio.

“Vejo as estatísticas, quantos gols levamos, quero a cada ano bater recorde, sofrer menos, mas é tudo uma evolução. Temos de seguir evoluindo bastante. Quanto menos gols tomarmos, mais possibilidade de vencer teremos”, completou.

Em 2019, o Corinthians foi derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo no Morumbi. Além do resultado negativo, o Timão apresentou poucos recursos ofensivos e praticamente não levou perigo ao rival. Cássio garante que o Alvinegro terá uma postura mais agressiva neste sábado.

“Não tenho dúvida de que será diferente. Tem que tomar cuidado para responder essas perguntas para não entrar em conflito, são treinadores e situações diferentes. Não gosto de comparações de treinadores. Todos os jogos com o Tiago tivemos chances para marcar gols. Com a sequência de trabalho, a tendência é continuar criando oportunidades e chances, para então matar o jogo”, afirmou Cássio.

“Lógico que há dois dias fomos eliminados, mas você vê o trabalho acontecer e isso é satisfatório. Não é que você olha para frente e não sabe o que vai acontecer. A postura do Corinthians precisa ser ir lá no Morumbi e ganhar do São Paulo”, completou.

Depois de cinco rodadas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Corinthians é o segundo colocado do grupo D, com sete pontos somados. Após o clássico contra o São Paulo, o Timão terá pela frente o Água Santa, no dia 22, fora de casa.