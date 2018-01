Carille esboça time todo reserva e indica estreia de Vital na quarta

Um dia depois de golear o São Caetano por 4 a 0, na noite do último domingo, no estádio do Pacaembu, o elenco do Corinthians voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, já em preparação para enfrentar a Ferroviária, na quarta, às 19h30 (de Brasília), novamente no campo municipal paulistano. Assim como havia adiantado após o triunfo, o técnico Fábio Carille esboçou um time todo reserva na atividade, indicando a estreia de Mateus Vital pelo clube.

Sem poder contar com os titulares, que fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT, Carille escalou uma equipe com nove atletas de linha e emplacou o ex-vascaíno no meio-campo, deixando claro que ele é a primeira opção caso Rodriguinho ou Jadson não possam atuar. Principais articuladores da equipe, os dois têm boas chances de ficarem fora do embate no meio da semana visando já ao clássico contra o São Paulo, no sábado.

Sendo assim, é provável que Vital entre na armação em um esquema semelhante com o feito por Carille no chamado treino fantasma desta segunda-feira, onde o comandante acerta o posicionamento desejado para situações específicas da partida. Na ocasião, ele mandou a campo uma escalação com Mantuan, Yago, Léo Santos e Guilherme Romão; Marquinhos Gabriel, Maycon, Mateus Vital e Lucca; Júnior Dutra.

A ausência na equipe se deu justamente no meio-campo, sem um dos nomes que forma o trio idealizado pelo técnico neste início de ano. Como Maycon pode ser tanto o principal marcador, função feita por ele, por exemplo, contra o Azulão, ao substituir Gabriel, quanto um dos meias mais adiantados, existe um leque maior de opções para Carille.

Podem atuar ali Camacho, que realizou um treino com outros atletas no gramado ao lado, antes de todos se misturarem para um trabalho técnico em campo reduzido, Pedrinho e Renê Júnior, que está em processo final de condicionamento físico. Paulo Roberto, que seria o substituto natural de Gabriel, segue sem previsão de volta por causa uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Fellipe Bastos e Jean, por sua vez, não foram inscritos no Paulista.

A confirmação sobre quem vai atuar sairá na movimentação desta terça-feira, mais uma vez no CT Joaquim Grava, último antes da concentração para encarar o time de Araraquara. Romão, que cumpriu suspensão diante da Ponte Preta, está liberado para atuar e deixa a equipe sem problemas disciplinares.