Campeões pelo São Paulo lado a lado: Hernanes e Dagoberto registram encontro

Se Hernanes precisa de uma inspiração para levar o São Paulo ao título paulista contra o Corinthians, a ajuda pode vir de um ex-companheiro. Nesta segunda-feira à noite, o Profeta teve um encontro com Dagoberto, atacante com quem dividiu grandes momentos no Tricolor.

A dupla ganhou pelo clube do Morumbi dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2007 e 2008. “Aquele encontro! Feliz de te ver, irmão!”, comentou Hernanes em suas redes sociais.

Dagoberto também se mostrou muito feliz com a chance de trocar ideias com o amigo. “Que alegria te encontrar, irmão. Um grande amigo que Deus me presenteou”, disse.