Bueno passa bem por cirurgia no joelho e projeta volta: “2018 está aí”

O meia Vitor Bueno passou por cirurgia bem-sucedida no joelho direito após romper o ligamento cruzado. A operação foi realizada nesta quarta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Depois do procedimento, o santista mostrou animação e já projetou seu retorno aos gramados.

“Cirurgia feita e bem-sucedida. Obrigado pelas milhares de mensagens e orações. 2018 está aí, hein”, publicou o camisa 7 do Santos em uma rede social.

A ruptura do ligamento do joelho aconteceu no empate contra o Atlético-GO, no último sábado, em Goiânia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia caiu no gramado aos 29 minutos do primeiro tempo depois de um choque com Marcão Silva.

Vitor Bueno iniciará a recuperação nos próximos dias e o prazo de recuperação é entre sete e nove meses.