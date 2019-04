Brasil segue em terceiro e Argentina fica fora do top 10 do ranking da Fifa

Nesta quinta-feira, a Fifa divulgou uma nova atualização de seu ranking de seleções sem grandes alterações. Na segunda lista de 2019, o Top 3 foi mantido, com a Bélgica na liderança, seguida pela França, atual campeã mundial, e pelo Brasil. As novidades ficaram por conta da manutenção da Argentina fora do grupo seleto dos 10 primeiros, além da evolução de Israel, que subiu oito posições.

Apesar de não recebido novos membros, o Top 10 sofreu mudanças entre si. Em grande fase, a Inglaterra ganhou a posição da Croácia e assumiu a quarta posição. Quem também subiu foi o Uruguai, novo sexto colocado. Portugal, por sua vez, caiu mesmo depois de Cristiano Ronaldo, que não conseguiu ajudar na conquista de vitórias última Data Fifa e está na sétima colocação.

Entre as seleções de maior destaque, poucas mudaram em relação ao ranking divulgado em fevereiro. A Argentina segue em 11º, enquanto a Alemanha ganhou três posições e é a 13ª. A Itália subiu uma posição e está na 17ª colocação.

As alterações mais significativas acabaram se concretizando com seleções mais modestas. No caso, a seleção mais beneficiada foi Israel, que subiu oito posições. No caminho contrário, a Áustria caiu oito lugares no ranking e vive um momento dos mais complicados.

Ranking da Fifa em 4 de abril de 2019:

1. Bélgica

2. França

3. Brasil

4. Inglaterra (+1)

5. Croácia (-1)

6. Uruguai (+1)

7. Portugal (-1)

8. Suíça

9. Espanha

10. Dinamarca