Atividade média de clubes brasileiros ocupou 35% do calendário útil do futebol em 2019

Apesar de ser o esporte mais praticado no Brasil e uma das grandes paixões no país tupiniquim, o futebol está perdendo a oportunidade de criar uma verdadeira indústria brasileira onde geraria renda e empregos em verdadeira abrangência nacional. É o que indica, pelo menos, um estudo da Pluri Consultoria, empresa focada em consultoria de gestão, finanças e marketing esportivo.

Segundo a análise, os 650 clubes que atualmente disputam competições profissionais no Brasil (todas as divisões de estaduais e nacionais) utilizaram, em média, apenas 35% do calendário do futebol brasileiro em 2019. Em tese, as equipes brasileiras funcionaram por três meses na última temporada.

Somente 128 clubes possuem calendário anual, por disputarem uma das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. As outras 522 equipes profissionais tiveram apenas as competições estaduais e, em alguns casos, a Copa do Brasil para disputar.

Cerca de 63,1% dos clubes jogaram em fevereiro de 2019, mês onde mais equipes estiveram em atividade. Março (56,9%), abril (54,6%), agosto (53,7%) e setembro (50,6%) foram os outros meses em que mais da metade das equipes realizaram partidas. Já em novembro e dezembro foram os piores no quesito e contaram com 21,2% e 6% dos times profissionais em campo, respectivamente.

Além do pouco tempo nos gramados, os clubes brasileiros estão divididos em 422 das 5.570 cidades do país. Sendo assim, apenas 7,6% das cidades convivem com futebol profissional, enquanto cerca de 100 milhões de pessoas só possuem contato com modelos recreativos ou amadores do esporte.

Com 89 equipes, São Paulo é o estado com mais clubes profissionais no Brasil, seguido por Rio de Janeiro, com 66, e Rio Grande do Sul, com 41. Já o Amapá, com 5 clubes, e Roraima, com 6, são as unidades de federação que contaram com menos times disputando, ao menos, alguma competição profissional em 2019.

