Athletico-PR empata e não tem mais chances de avançar no Brasileirão Sub-20

Abrindo a 18ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Athletico-PR visitou a Ponte Preta na tarde desta terça-feira, no estádio Gigante da Vila Industrial, em Indaiatuba, precisando da vitória. Apesar dos esforços, o Furacão não saiu do empate por 0 a 0 e já não consegue mais avançar à segunda fase da competição.

A Macaca é a última colocada na tabela, com apenas seis pontos conquistados. Já o Athletico ocupa a 11ª colocação, com 23 pontos somados (contando este empate). Com apenas mais uma rodada sobrando nesta primeira fase, precisava da vitória e torcer contra outros clubes à sua frente, casos de São Paulo, Fluminense, América-MG e Sport, mas não saiu da igualdade e, portanto, mesmo que vença o próximo jogo, não soma pontos o suficiente para ultrapassar esses times na tabela.

Os oito primeiros clubes na tabela são os que avançam para as quartas de final. As equipes ainda jogam nesta rodada, mas até esta terça-feira, os clubes estão classificados, nesta ordem: Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético-MG, São Paulo e Fluminense. América-MG e Sport ainda possuem chances de avançar.

Ainda assim, ainda há a 19ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Athletico-PR enfrenta o Sport, no Estádio Joaquim Américo, no próximo dia 16 de outubro, enquanto a Ponte Preta, lanterna da competição, pega o Santos, também já eliminado.