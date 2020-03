Arsenal quer renovar com David Luiz por mais uma temporada

Confira este e outros vídeos em

Aos 32 anos, David Luiz irá renovar com o Arsenal por mais um ano. De acordo com o jornal The Sun, o técnico Mikel Arteta está satisfeito com o desempenho do zagueiro e o tem nos planos para a próxima temporada.

Atuando pelo Arsenal desde agosto de 2019, David Luiz tem passagens por times europeus importantes como Benfica, Chelsea e PSG. Pela Seleção Brasileira, o zagueiro teve grandes atuações. Na Copa das Confederações de 2013, conquistou o tetracampeonato com a equipe.

Porém sua passagem mais marcante pela Seleção foi a derrota para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014 por 7 a 1. David Luiz, além de estar entre os titulares, teve uma atuação abaixo do esperado dentro de campo naquela semifinal histórica no Mineirão. A disputa de terceiro lugar também não foi um dos seus melhores momentos. O zagueiro falhou em dois gols da Holanda.

Entre altos e baixos, David Luiz segue em grande destaque na equipe do Arsenal. Com uma carreira de respeito, o defensor, pelo o que tudo indica, terá mais uma temporada no time inglês.