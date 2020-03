Aproveitamento do Santos como visitante no Paulistão preocupa

Por mais que esteja em uma situação tranquila no grupo A do Campeonato Paulista, o Santos ainda apresenta um futebol irregular em 2020. A principal dificuldade do Peixe é conseguir atuar de maneira convincente e conquistar pontos em partidas como visitante no estadual.

No último sábado, o Peixe foi batido por 2 a 1 pelo São Paulo e chegou à terceira derrota fora de seus domínios do Paulistão. Em cinco partidas disputas como visitante, o Alvinegro Praiano perdeu três vezes, empatou uma e venceu apenas um jogo. Dessa forma, o Santos tem um aproveitamento equivalente a 26,6% dos pontos disputados fora de casa.

Para efeito de comparação, os comandados de Jesualdo Ferreira também disputaram cinco partidas como mandante no estadual e está invicto nesta condição. Até o momento, são três vitórias e dois empates, registrando um aproveitamento de 73,3% em seus domínios.

Além de não conquistar muitos pontos como visitante, o Santos também tem dificuldade para balançar as redes fora de casa. Nos cinco jogos já disputados, o Peixe marcou apenas três gols. Arthur Gomes anotou dois deles, contra Guarani e São Paulo, e o outro foi contra, também contra o Bugre.

Apesar do desempenho negativo fora de seus domínios pelo Paulistão, o Santos conseguiu um resultado importante pela Libertadores como visitante. O Alvinegro viajou a Argentina e venceu o Defensa y Justicia por 2 a 1, de virada, pela primeira rodada da competição estadual.

No momento, o Santos é o primeiro colocado do grupo A, com 15 pontos somados. Na próxima rodada, o Peixe terá pela frente o Santo André, em partida que está marcada para o sábado que vem, às 17h, na Arena Barueri. No entanto, por conta da ameaça do coronavírus, existe a possibilidade da suspensão deste jogo.