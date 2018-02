Com atletas lesionados, Tite adia convocação da Seleção para amistosos

A contusão de Neymar a e indefinição sobre o tempo de ausência do craque, juntamente com os outros problemas físicos que jogadores da Seleção Brasileira vem sofrendo nos últimos meses fizeram Tite adiar a convocação da equipe que enfrenta Alemanha e Rússia em amistosos de preparação para Copa do Mundo.

Nesta terça-feria, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou a decisão do treinador de remarcar a data do anúncio da lista de jogadores para o dia 12 de março. Originalmente, a convocação estava programada para 10 dias antes.

De acordo com o coordenador de seleções, Edu Gaspar, a justificativa para a remarcação da lista de atletas se deve à necessidade de um tempo maior para a observação de alguns jogadores que apresentaram problemas físicos nos últimos dias, casos de Marquinhos, Fernandinho, Marcelo e Neymar, estado mais preocupante. Gabriel Jesus é outro jogador que deve ser analisado, mas em menor nível, já que voltou a atuar no último domingo pelo Manchester City.

“Temos uma situação diferente de outras convocações. São pelo menos cinco jogadores que necessitam de uma observação médica e física mais elaborada, para que possamos convocar embasados e com as informações necessárias”, disse Edu Gaspar.

A observação de possíveis substitutos também foi uma motivação para o adiamento. Caso necessite promover alguma mudança de nome, a comissão técnica terá um tempo maior de avaliação. “Transferindo a data iremos ganhar de dois a três jogos de cada atleta observado para nossa avaliação. Como sempre, buscaremos o máximo de informações possíveis para uma convocação sem grandes problemas”, completou.

A convocação é referente aos dois próximos amistosos da Seleção Brasileira como preparação para a Copa do Mundo. Os comandados de Tite enfrentam a Rússia no dia 23 de março, em Moscou, e a Alemanha no dia 27, em Berlim.