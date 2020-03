Analista do Santos aceita convite de Sampaoli e vai para o Atlético-MG

Diogo Meschine, analista de desempenho do Santos, aceitou o convite do técnico Jorge Sampaoli para trabalhar no Atlético-MG em 2020.

Diogo, inclusive, já está em Belo Horizonte. O Peixe foi surpreendido e ainda analisa se contratará um substituto ou promoverá alguém da base/feminino. Pedro Bouças, auxiliar de Jesualdo Ferreira e com experiência em análise, deve estar ainda mais próximo do setor de inteligência.

O trabalho de Diogo Meschine era muito bem avaliado no Alvinegro. O departamento agora conta apenas com Bebeto Sauthier e Vitor Saad. O analista chinelo Felipe Araya, dispensado no fim do ano, também deve ir para o Galo.

