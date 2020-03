Analista deve repetir “roteiro” do Santos no Atlético-MG de Sampaoli

Felipe Araya deve ser mais um analista ex-Santos no Atlético-MG. O primeiro foi Diogo Meschine, convidado por Jorge Sampaoli para iniciar o trabalho em Belo Horizonte.

Araya é chileno e esteve de junho a dezembro no Peixe de forma oficial. Informalmente, porém, fazia levantamentos para Sampaoli semanas antes, assim como faz neste momento, com análise de vídeos da base do Galo.

A tendência é de Jorge Sampaoli levar Felipe Araya depois do projeto no clube mineiro “assentar”. O profissional tem aproveitado a quarentena para estudar o mercado e sugerir possíveis reforços.

A paralisação das atividades por conta do novo coronavírus adiará a chegada de Araya. No Santos, ele foi dispensado após Sampaoli optar por não renovar o contrato.

