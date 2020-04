Alexandre Mattos esfria interesse do Atlético-MG em Lucas Veríssimo, do Santos

Alexandre Mattos esfriou o interesse do Atlético-MG no zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos, em entrevista à FOX Sports nesta quarta-feira.

Mattos falou sobre uma única tentativa frustrada do Galo de levar Veríssimo em março, na chegada dele ao clube mineiro.

“Foi logo na minha chegada, fizemos o correto, mas as coisas não caminharam. O presidente do Santos falou que era inegociável, agora vamos pensar em outra situação. Vamos deixar a poeira baixa pra ver o que vamos conseguir (para a posição) de forma criativa”, disse o diretor de futebol, antes de se defender das criticas do Santos diante da procura mineira.

“Não dá pra dizer que foi assédio. Assédio foi o que os chineses fizeram com o Dudu no Palmeiras. Ligavam pra ele e ofereciam muito mais do que ele ganhava e a gente tinha que renovar”, completou.

Procurado pela Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres disse que não recebeu qualquer proposta oficial do Atlético-MG por Lucas Veríssimo.

Veríssimo tem contrato com o Santos até 30 de junho de 2022 e espera há meses uma valorização financeira do clube.

