19 /31 /31

Em 2010, à frente do Fluminense, foi eleito pela CBF o melhor técnico do Brasileirão, ao lado do segundo colocado Cuca (do Cruzeiro) e do terceiro Renato Gaúcho (do Grêmio). O então técnico da Seleção, Mano Menezes, completa a foto. (Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)