Luxemburgo está preparado para voltar à Seleção Brasileira?

JOÃO RICARDO COZAC: Eu não apostaria em Luxemburgo de forma alguma para a Seleção Brasileira. Em termos táticos e técnicos, tem bastante conhecimento e bagagem, mas me parece extremamente ultrapassado diante dos avanços teóricos e práticos na preparação esportiva no futebol - e ainda não provou ter mudado seus conceitos mesmo após anos de ostracismo no futebol brasileiro. Nos últimos 10 anos, o que conquistou? Gostaria de ver um treinador jovem, com tempo hábil para trabalhar ideias novas no comando da Seleção. Luxemburgo, na minha opinião, "é mais do mesmo". (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)