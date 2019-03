4 /7 /7

Chico Lang - Jogo com cheiro de desafio. De um lado, um Santos embalado, cheio de moral com o técnico Sampaoli cantando de galo no terreiro dos adversários. De outro, Carille na busca ainda do time ideal. Expectativa de grande partida, mais uma na bela história desse confronto. E tenho dito!!! (Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)