Vinícius Jr. é goleado por Alexander-Arnold em partida de vídeo-game

Com a paralisação dos campeonatos de futebol mundo a fora, as partidas de vídeo-game estão ganhando cada vez mais força. Em um torneio promovido pela EA Sports, diversos jogadores de diferentes clubes estão se enfrentando em partidas de FIFA 20. Nesta quinta-feira, o brasileiro Vinícius Júnior teve a oportunidade de avançar às quartas de final, mas foi superado pelo inglês Trent Alexander-Arnold, por 4 a 1.

Jogando com o Real Madrid, o atacante merengue até saiu na frente, entretanto não demorou para o lateral dos Reds, que joga com o Liverpool, empatar e virar. Atrás no placar, Vinícius tentou partir para cima, mas acabou sofrendo mais dois gols e dando adeus a competição.

Com o triunfo, Alexander-Arnold se juntou a Fábio Silva, do Porto, Justin Kluivert, da Roma, e Jesper Lindstrom, do Brondby, Mo Daramy, do Copenhagen, Nabil Bahoui, do AIK, Karlstrom, do Djugarden, e Lindstrom, também do Brondby, nas quartas de final.

