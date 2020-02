Santos perde na segunda rodada do Circuito Desafiante de League of Legends

Após estrear com vitória, o Santos HotForex eSports perdeu, na última quarta-feira, o seu segundo desafio no Circuito Desafiante, equivalente a segunda divisão nacional do game. A equipe vencedora foi a Falkol, que manteve seu aproveitamento de 100% na competição.

[LOL] Hoje foi dia de pesca em Summoner’s Rift. Em um jogo muito bem executado, garantimos nossa segunda vitória no Circuitão! 🔥 Agradecemos a toda torcida e ao @SantosFCeSports pela partida. 👊#GoFalkol #GoBlues #Circuitão2020 pic.twitter.com/pZqBjCQKqM — Falkol eSports (@FalkolOficial) February 5, 2020

O jogo era um dos mais esperados da noite, já que as duas equipes haviam desempenhado um bom resultado na rodada anterior. Porém, no decorrer da partida, a equipe do Falkol acabou dominando a santista e vencendo, sem muitas dificuldades, por 1 a 0. O destaque do confronto foi Tierwulf, com 63,6% de participação nos abates dos Blues.

Após uma semana de campeonato, a tabela aponta o time do Falkol na liderança, enquanto o Santos está na terceira posição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Confira o calendário completo da fase de pontos corridos do Circuíto Desafiante:

Rodada 1 – Segunda-feira (03/02)

RED Kalunga x Havan Liberty

Santos Esports x Team oNe

Falkol x Intergalaxy Tigers

Rodada 2 – Terça-feira (04/02)

Team oNe x RED Kalunga

Integalaxy Tigers x Havan Liberty

Falkol x Santos Esports

Rodada 3 – Segunda-feira (10/02)

Team oNe x Falkol;

RED Kalunga x Intergalaxy Tigers

Havan Liberty x Santos Esports

Rodada 4 – Terça-feira (11/02)

Intergalaxy Tigers x Team oNe

Falkol x Havan Liberty

Santos Esports x RED Kalunga

Rodada 5 – Segunda-feira (17/02)

RED Kalunga x Falkol

Santos Esports x Intergalaxy Tigers

Havan Liberty x Team oNe

Rodada 6 – Terça-feira (18/02)

Intergalaxy Tigers x Falkol

Havan Liberty x RED Kalunga

Team oNe x Santos Esports

Rodada 7 – Segunda-feira (02/03)

Havan Liberty x Intergalaxy Tigers

Santos Esports x Falkol

RED Kalunga x Team oNe

Rodada 8 – Terça-feira (03/03)

Santos Esports x Havan Liberty

Falkol x Team oNe

Intergalaxy Tigers x RED Kalunga

Rodada 9 – Segunda-feira (09/03)

RED Kalunga x Santos Esports

Team oNe x Intergalaxy Tigers

Havan Liberty x Falkol

Rodada 10 – Terça-feira (10/03)

Intergalaxy Tigers x Santos Esports

Team oNe x Havan Liberty

Falkol x RED Kalunga

Rodada 11 – Segunda-feira (16/03)

Team oNe x Santos Esports