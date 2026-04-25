Co-fundadora da Alpha 7 será coach da Seleção Brasileira de PUBG Mobile na ENC

Por Gui Tsubota

Eunice Barreiros, cofundadora da Alpha 7 Esports (A7), foi anunciada nesta terça-feira (22) como coach da Seleção Brasileira de PUBG Mobile para a disputa da Esports Nations Cup (ENC), que terá sua primeira edição em 2026, em Riade, na Arábia Saudita.

Conhecida no cenário como Nice, a executiva integra a lista global de treinadores das seleções participantes do torneio. A escolha de Eunice Barreiros para o comando técnico da seleção brasileira reflete essa trajetória de alto desempenho.

“Assumir a posição de coach da Seleção Brasileira em um torneio como a ENC é uma grande responsabilidade e também uma oportunidade única de contribuir com o desenvolvimento do cenário. O Brasil tem talento, história e potencial para competir no mais alto nível. Nosso objetivo é construir uma equipe sólida, com identidade, disciplina e leitura de jogo, capaz de representar o país de forma competitiva desde a fase de preparação até o palco internacional”, afirma Nice.

Fundada em janeiro de 2020 por Eunice Barreiros ao lado de suas filhas Yanka e Pétala Barreiros, a Alpha 7 se consolidou como uma das organizações mais vitoriosas do cenário competitivo mobile. A equipe também se destaca por ser uma das poucas potências globais dos esports geridas majoritariamente por mulheres.

A Alpha 7 chega ao ciclo atual como tricampeã mundial de PUBG Mobile, após conquistar o PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2025, realizado em Bangkok — título que consolidou Eunice Barreiros como a primeira coach mulher campeã mundial na modalidade. A organização também acumula títulos como a PUBG Mobile World Cup 2024, vencida durante a Esports World Cup na Arábia Saudita, e o PUBG Mobile World Invitational (PMWI) 2021, que marcou o início de sua trajetória internacional vitoriosa.

À frente da Seleção Brasileira, Eunice Barreiros terá papel central na construção do projeto esportivo da equipe, liderando o processo de convocação e a definição da line-up que representará o país.

O ENC será realizado de 2 a 29 de novembro, em Riade, na Arábia Saudita. A disputa de PUBG Mobile acontece entre os dias 3 e 8 de novembro.