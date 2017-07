Há 20 anos, Palmeiras estreou Felipão em início de projeto rumo a Tóquio

O Palmeiras começou um dos projetos mais ambiciosos de sua história em 5 de julho de 1997. Há exatos 20 anos, a estreia oficial de Luiz Felipe Scolari como técnico do clube alviverde marcou o início da caminhada rumo ao Mundial Interclubes 1999, disputado em Tóquio.

Ganhador da Copa Libertadores 1995 pelo Grêmio, Felipão acabou escolhido pelo Palmeiras para liderar a busca pelo inédito torneio continental. Após uma arrastada negociação com o japonês Jubilo Iwata, ele foi apresentado pelo novo clube na antiga sala de troféus.

“Scolari já pensa no título mundial em Tóquio”, estampou o jornal A Gazeta Esportiva na edição de 3 de junho de 1997. Logo em sua primeira entrevista, o técnico abraçou o objetivo. “Claro que vou atrás do título mundial. Perdi com o Grêmio nos pênaltis para o Ajax. Não posso perder a segunda chance”, afirmou.

Em um final melancólico, então comandado pelo interino Sebastião Lapola, o Palmeiras encerrou o Campeonato Paulista 1997 com uma derrota por 4 a 0 diante do Santos, na Vila Belmiro. Antes de iniciar o Brasileiro, Felipão deu uma semana de folga aos atletas.

O elenco realizou uma intertemporada em Rio Quente, interior de Goiás. Nos primeiros amistosos, o time treinado por Felipão venceu Caldas (2 x 0) e Goiatuba (4 x 3). Desde o início, o gaúcho tratou de incutir à equipe o estilo aguerrido e eficiente que fez sucesso pelo Grêmio.

“O torcedor brasileiro quer é vencer. O futebol arte como elemento principal é coisa do passado. Quem não vence, não resiste. Vai ser um time de pegada, de muita força e, se puder acrescentar qualidade técnica, melhor. Mas a primeira opção será pelo futebol competitivo. Com resultados, a aceitação vai aumentar rapidamente”, previu Felipão em entrevista à Gazeta Esportiva, publicada em 25 de junho.

Antes de enfim disputar seu primeiro jogo oficial no comando do Palmeiras, o gaúcho ainda dirigiu o time no Torneio Maria Quitéria, realizado em Salvador. Na decisão do campeonato amistoso, com um jovem Marcos no gol, o time alviverde ganhou nos pênaltis do Flamengo e ficou com o título.

Em 5 de julho de 1997, na estreia oficial de Felipão, o Palmeiras bateu o Fluminense por 4 a 1, com gols de Edmílson (2), Euller e Cris, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Rebaixado em 1996, o time tricolor permaneceu na elite após uma virada de mesa e foi tratado severamente por A Gazeta Esportiva.

“O Palmeiras nem precisou de seu time titular para bater por 4 a 1 o Fluminense, penetra na Primeira Divisão. Com apenas um titular, o zagueiro Cléber, o time paulista mostrou que o tricolor carioca não deveria ter saído de onde foi levado por sua própria ruindade, a Segunda Divisão”, criticou o periódico.

O confronto com o Fluminense, disputado no antigo Parque Antárctica, marcou a estreia de um novo uniforme do Palmeiras (em dois tons de verde) e do jovem meia Alex. Com apenas 19 anos, ainda desgastado após disputar o Mundial Sub-20 na Malásia pela Seleção, ele substituiu Marquinhos. “Entrou cansado, mas mostrou potencial”, avaliou A Gazeta Esportiva.

Em suas primeiras semanas pelo Palmeiras, Felipão participou da montagem do elenco que brilharia nas temporadas seguintes. As contratações iniciais foram, além de Alex e Euller, o zagueiro Júnior Tuchê, o lateral direito Neném e o volante Amaral, de volta ao clube. Por outro lado, atletas como Rincón e Djalminha deixaram o Palestra Itália.

O Palmeiras esteve perto de acertar a volta do atacante Edmundo, então no Vasco da Gama. Ídolo da torcida alviverde pelos títulos conquistados no começo dos anos 1990, ele era esperado após participar das finais do Campeonato Carioca ao lado do lateral direito Pimentel. O centroavante Oséas, do Atlético-PR, também estava na mira.

Felipão chegou a imaginar a possibilidade de montar um ataque com Edmundo, Oseás e Viola, que já estava no Palmeiras. No entanto, o atacante permaneceu no Vasco e, ironicamente, liderou o time cruzmaltino rumo ao título do Campeonato Brasileiro 1997, conquistado justamente sobre a equipe alviverde.

Acostumada ao futebol vistoso praticado pelo Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo até 1996, parte da torcida viu com certa desconfiança o início do ex-gremista Luiz Felipe Scolari no Palestra Itália. Rapidamente, no mesmo ritmo dos resultados alcançados pelo clube, qualquer resistência foi superada.

Nos anos seguintes, trilhando o caminho iniciado em 5 de julho de 1997, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil 1998, a Copa Libertadores 1999 e foi superado pelo Manchester United na final do Mundial Interclubes 1999, em Tóquio. Trajetória que, 20 anos depois, o clube procura repetir sob o comando de Cuca, ex-atleta de Felipão.