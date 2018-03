Antes de ir aos EUA, Bruno Henrique espera por “passaporte perdido”

O Santos decidiu enviar Bruno Henrique aos Estados Unidos para uma última avaliação sobre a contusão na retina do olho direito. O problema é que o atacante teve problemas com seu passaporte. Em nota oficial, sua assessoria diz que o documento foi perdido.

A expectativa é que Bruno resolva a burocracia para viajar na semana que vem. A tendência é que seja liberado e possa, finalmente, ficar à disposição do técnico Jair Ventura. Ele não atua desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Linense, no dia 17 de janeiro. Veja a nota abaixo.

“O atacante Bruno Henrique ainda aguarda a resolução de uma situação envolvendo o seu passaporte para poder ir aos Estados Unidos concluir o tratamento de sua lesão sofrida no olho na estreia do Santos no Campeonato Paulista. O documento do atleta, ainda sem explicações concisas dos órgãos responsáveis, desapareceu após a solicitação do visto de entrada nos EUA.

Em janeiro deste ano, Bruno Henrique e sua esposa deram entrada no Consulado Americano com o pedido de visto em conjunto, uma vez que o casal se prepara para a chegada do filho e o enxoval será realizado naquele país. Após aprovação de ambos, foi marcada a data de retirada dos dois passaportes com o carimbo do visto. Ao chegar no local, apenas o documento da esposa do jogador foi entregue.

O Consulado, em conjunto com a Polícia Federal, pediu prazo para apresentar uma justificativa para o ocorrido. Por conta do caráter de urgência, que envolve a saúde do atleta em questão, o Santos enviou uma carta aos órgãos competentes e solicitou até mesmo ao prefeito de São Paulo, João Dória, para fazer o mesmo.

Por conta das lesões sofridas no olho de Bruno Henrique, o Santos tomou a decisão de levá-lo ao John Hopkins Wilmer Eye Institute, em Baltimore (EUA) para maiores avaliações. Assim, o jogador e seu empresário apresentaram a situação envolvendo o documento do atleta ao clube, que trabalha para regularizar o problema o mais rápido possível”.