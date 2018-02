Aniversariante, Vanderlei foge de ovada e não vê Palmeiras favorito

Vanderlei completou 34 anos nesta quinta-feira. Com o perfil discreto de sempre, o goleiro fugiu das comemorações (e da tradicional ovada) ao sair rapidamente de campo no apito final do treino do técnico Jair Ventura.

Antes de deixar o CT Rei Pelé, porém, o camisa 1 conversou com o site do Santos e projetou o clássico de domingo contra o Palmeiras, às 17h (de Brasília), na arena do rival, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Mesmo com o elenco qualificado do Palmeiras e o clássico longe da Vila Belmiro, Vanderlei não vê favoritismo para o Verdão e acredita em equilíbrio na partida.

“A gente sabe que será difícil, mas temos condições de vencer lá dentro como fizemos ano passado. Independentemente dos reforços deles e de jogarem em casa, o clássico deixa tudo muito igual. Nós vimos isso nos últimos anos, quando os jogos sempre foram apertados e decididos nos detalhes. A gente sabe que será assim, por isso precisamos estar bem concentrados para entrar bem e conseguir a vitória”, disse Vanderlei.

No segundo turno do Campeonato Brasileiro em 2017, o Santos não era considerado favorito, mas venceu o Palmeiras na arena por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com