Adaptar Bryan Ruiz ao futebol brasileiro: missão de Sampaoli no Peixe

O técnico Jorge Sampaoli chega ao Santos com várias tarefas importantes. Para o torcedor santista, recuperar o DNA ofensivo do time é a prioridade. Para isso, é fundamental o treinador trabalhar na evolução do meia Bryan Ruiz, que não vingou no Peixe desde sua chegada ao Brasil.

Aos 33 anos, o jogador da seleção da Costa Rica sentiu claramente o ritmo brasileiro. Depois da passagem pelo Sporting, de Portugal, Ruiz reconheceu que o calendário do país era uma grande dificuldade, o que prejudicava o tempo de recuperação e conhecimento do grupo.

“Foi complicado, cheguei ao Santos depois de um período de descanso após a Copa do Mundo da Rússia enquanto todos estavam em atividade. Agora, vou começar do zero com todos”, disse o atleta durante entrevista em seu período férias na Costa Rica.

Ruiz chegou ao Santos com status de estrela. O meio-campista garante estar motivado para dar ao torcedor santista a recuperada esperada em relação ao seu futebol. “Quero ter mais minutos na equipe nesta próxima temporada”, avisou.

No entanto, Ruiz viu outro estrangeiro virar peça fundamental da equipe. Sob o comando de Cuca, o experiente Carlos Sánchez foi um dos grandes responsáveis da recuperação santista e fim do fantasma da zona de rebaixamento à Série B do Brasileirão.