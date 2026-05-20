Xhaka, Embolo e Akanji lideram lista de convocados da Suíça para Copa do Mundo

A Suíça será liderada na Copa do Mundo de 2026 pelo seu emblemático capitão Granit Xhaka, que vai disputar seu sétimo grande torneio de seleções, acompanhado por Manuel Akanji, Breel Embolo e Denis Zakaria.

26 Namen – Ein grosses Ziel 🏆 Unser Kader für den Sommer 🇨🇭

26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.

26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate. pic.twitter.com/0TbEWMtnot — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 20, 2026



O técnico Murat Yakin, que está no cargo desde 2021, anunciou nesta quarta-feira uma lista sem grandes surpresas, exceto pela presença de Zeki Amdouni.

O atacante do Burnley, que ainda precisa recuperar ritmo de jogo, esteve em campo por apenas 45 minutos nesta temporada, depois de romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo em julho do ano passado.

"Ele ainda não está 100%, mas sabe como nós jogamos, conhece os sistemas, as movimentações, sabe a sua função", explicou Yakin em entrevista coletiva, ressaltando a versatilidade do jogador de 25 anos.

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Regularidade da Suíça em Copas do Mundo

Para um país de 6,6 milhões de cidadãos apaixonados por esqui e hóquei sobre o gelo, a Suíça tem figurado entre as seleções europeias mais regulares na Copa do Mundo.

Presentes no torneio desde a edição de 2006, os suíços alcançaram as oitavas de final em 2014, 2018 e 2022, embora a última eliminação tenha sido com uma goleada por 6 a 1 diante de Portugal.

A Suíça está no Grupo B do Mundial deste ano ao lado do anfitrião Canadá, da Bósnia e Herzegovina e do Catar, seu adversário na estreia, no dia 13 de junho, em São Francisco.

Lista de convocados da Suíça para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/ALE), Marvin Keller (Young Boys/SUI), Yvon Mvogo (Lorient/FRA);

Gregor Kobel (Borussia Dortmund/ALE), Marvin Keller (Young Boys/SUI), Yvon Mvogo (Lorient/FRA); Defensores: Ricardo Rodriguez (Betis/ESP), Silvan Widmer (Mainz/ALE), Manuel Akanji (Inter de Milão/ITA), Miro Muheim (Hamburgo/ALE), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/ALE), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt/ALE), Luca Jaquez (Stuttgart/ALE), Eray Cömert (Valencia/ESP);

Ricardo Rodriguez (Betis/ESP), Silvan Widmer (Mainz/ALE), Manuel Akanji (Inter de Milão/ITA), Miro Muheim (Hamburgo/ALE), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/ALE), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt/ALE), Luca Jaquez (Stuttgart/ALE), Eray Cömert (Valencia/ESP); Meio-campistas: Johan Manzambi (Freiburg/ALE), Granit Xhaka (Sunderland/ING), Remo Freuler (Bologna/ITA), Denis Zakaria (Monaco/FRA), Ardon Jashari (Milan/ITA), Michel Aebischer (Pisa/ITA), Djibril Sow (Sevilla/ESP), Christian Fassnacht (Young Boys/SUI), Fabian Rieder (Augsburg/ALE);

Johan Manzambi (Freiburg/ALE), Granit Xhaka (Sunderland/ING), Remo Freuler (Bologna/ITA), Denis Zakaria (Monaco/FRA), Ardon Jashari (Milan/ITA), Michel Aebischer (Pisa/ITA), Djibril Sow (Sevilla/ESP), Christian Fassnacht (Young Boys/SUI), Fabian Rieder (Augsburg/ALE); Atacantes: Noah Okafor (Leeds United/ING), Dan Ndoye (Nottingham Forest/ING), Zeki Amdouni (Burnley/ING), Breel Embolo (Rennes/FRA), Ruben Vargas (Sevilla/ESP), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/ALE);



*Por AFP