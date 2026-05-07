Com vídeo no Maracanã, cantora colombiana Shakira anuncia música para a Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, a cantora colombiana Shakira anunciou o lançamento da música "Dai Dai" para a Copa do Mundo de 2026. O vídeo para o anúncio foi gravado no Estádio do Maracanã, durante sua passagem pelo Brasil para o grande show na Praia de Copacabana.



O lançamento da música oficial do Mundial está marcado para a próxima quinta-feira, dia 14 de maio.

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo 2026 será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, com início previsto para 11 de junho. A estreia da Seleção Brasileira será contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília).

Sucesso nas Copas

Shakira fez muito sucesso na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Na ocasião, ela lançou “Waka Waka (This Time for Africa)”. A canção tornou‑se um dos maiores sucessos comerciais da história dos Mundiais.

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