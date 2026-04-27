Modric passa por cirurgia no rosto, mas é esperado na Copa do Mundo

O meio-campista croata Luka Modrić, do Milan, passou por cirurgia nesta segunda-feira após fraturar a parte esquerda do osso zigomático (mais conhecido como maçã do rosto) durante o clássico contra a Juventus, no último domingo, pelo Campeonato Italiano.
Modric deve perder o restante da temporada pelo Milan. Apesar do susto, o treinador da seleção croata, Zlatko Dalić, informou que sua presença na Copa do Mundo é esperada.
🇭🇷©️ #Croatia captain @lukamodric10 has undergone a successful surgery following the left cheekbone fracture in @acmilan derby vs. Juventus.
🏥 Croatia medical staff is in permanent contact with AC Milan and team captain, as well as the coaching staff led by head coach… pic.twitter.com/msUvZaGzWw
— HNS (@HNS_CFF) April 27, 2026
A lesão ocorreu após Modrić e Locatelli subirem para cabecear a bola. O croata levou a pior e teve que ser substituído por conta do protocolo de concussão. O jogo, que terminou 0 a 0, pode ter sido o último do croata com a camisa do Milan, já que Modrić, hoje com 40 anos, tem contrato até o final da atual temporada e a opção de renovação ainda não foi ativada.
Apesar de a recuperação para esse tipo de fratura levar de seis a oito semanas, a tendência é que o meio-campista dispute o Mundial com uma máscara de proteção, a mesma já usada por seu compatriota Gvardiol.
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