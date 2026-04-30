Infantino confirma que Irã disputará Copa do Mundo nos Estados Unidos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, reiterou que o Irã participará da Copa do Mundo de 2026 durante seu discurso no congresso da entidade máxima do futebol mundial, realizado nesta quinta-feira (30) em Vancouver, no Canadá.

A participação do Irã no torneio, organizado conjuntamente pelos Estados Unidos, México e Canadá, tem estado envolta em incertezas desde a eclosão da guerra no Oriente Médio, deflagrada em 28 de fevereiro por ataques americanos e israelenses contra Teerã.

Infantino, que tem afirmado reiteradamente que o Irã estará presente no principal evento do futebol mundial, reafirmou essa posição ao iniciar seu discurso aos delegados em Vancouver.

"Permitam-me começar confirmando, logo de início, que, evidentemente, o Irã participará da Copa do Mundo da Fifa de 2026", disse Infantino ao abrir seu discurso aos delegados. "E, é claro, o Irã jogará nos Estados Unidos da América".

As autoridades iranianas haviam cogitado a ideia de transferir seus jogos da fase de grupos dos Estados Unidos para o México, uma proposta que já havia sido descartada por Infantino.

Em uma nova reviravolta, foi noticiado na semana passada que um enviado especial dos Estados Unidos levantou a possibilidade de a Itália ocupar a vaga do Irã na Copa do Mundo.

Posteriormente, o governo americano se distanciou dessa proposta, e o Secretário de Estado Marco Rubio afirmou que os jogadores iranianos seriam bem-vindos.

O Irã, que deverá ter sua base de treinamento em Tucson, no Arizona, durante a Copa do Mundo, está no Grupo G ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito.

A estreia dos iranianos está marcada para o dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles.

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