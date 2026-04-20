Hagi assume cargo de técnico da seleção da Romênia e revela objetivos

Lenda do futebol romeno, Gheorghe Hagi assumiu o cargo de técnico da seleção de seu país nesta segunda-feira e, em suas primeiras palavras, revelou alguns de seus objetivos, como o de classificar a equipe para a Eurocopa, durante uma coletiva de imprensa realizada em Bucareste.

Contrato até 2030 e objetivos ambiciosos

Hagi, de 61 anos, assinou um contrato com a seleção da Romênia até 2030 e descreveu sua nomeação como uma "honra" e uma "grande responsabilidade", mas também como um "enorme desafio" para devolver o sorriso aos torcedores.

"Nosso objetivo é nos classificarmos para a Eurocopa", declarou o ex-astro do Barcelona e do Real Madrid.

"Nasci para vencer, não apenas para existir", acrescentou.

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Retorno ao comando após mais de duas décadas

Hagi retorna ao comando da seleção nacional mais de duas décadas desde a sua primeira passagem, em 2001, que durou menos de três meses.

"Naquela época, eu era jovem e impetuoso. Hoje, sou diferente, mais experiente e mais maduro como treinador em todos os aspectos", refletiu Hagi.

Ele ocupa o lugar de Mircea Lucescu, que faleceu aos 80 anos no início deste mês, após sofrer um ataque cardíaco. Foi o próprio Lucescu quem promoveu a estreia de Hagi na seleção romena, aos 18 anos, e o nomeou capitão quando ele tinha apenas 20 anos.

Carreira histórica pela seleção romena

Meio-campista renomado por sua perna esquerda mágica, Hagi somou 124 jogos pela Romênia e liderou uma equipe até as quartas de final da Copa do Mundo de 1994. A Romênia não se classifica para a Copa do Mundo desde 1998.

"Vamos nos esforçar para ser os melhores. Pode parecer difícil, mas vocês sabem que gosto de estabelecer metas bastante ambiciosas para mim mesmo. Eu amo vencer", concluiu Hagi.

*Por AFP